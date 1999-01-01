Какова вероятность того что четырехзначный номер автомобиля 1) четные 2) делится н?? 5
Математика
Какова вероятность того что четырехзначный номер автомобиля 1) четные 2) делится н?? 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 50 процентов, четных и нечетных чисел, очевидно, поровну. 2) Из каждого десятка кратны пяти лишь 2 числа.Аналогично и для 10^4 - полного количества возможных цифр. Но! Вместо 10000 на на знак влезает 0000. Т.о. Число кратных пяти цифр = (10000/10) * 2 - 1 = 1999. Искомая вероятность равна 1999/10000 или 19.99 процентов
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