На тело объемом 5дм2 действует выталкивающая сила 50Н. Что это за жидкость?
Физика
На тело объемом 5дм2 действует выталкивающая сила 50Н. Что это за жидкость?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обьём в квадратах????? Fa=плотность*g*v 50H=плотность*g*0,005м³ плотность=1000кг на м³ - это вода ничего сложного.
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