Номер 1335 пожалуйста, умоляю

Математика
Номер 1335 пожалуйста, умоляю
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Автор: Гость
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Гость:
Вот как видишь Всё правильно)))
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