Какой дорожный знак имеет самое большое число осей симметрии
Математика
Какой дорожный знак имеет самое большое число осей симметрии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости от типа,какой он круглый,треугольной формы или квадратной. если круглой то бесконечно много симметрий,,если квадрат то 6 осей симметрий., если треугольной то одна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Найдите НОД 522 и 126, 138 и 96, 1513 и 204, 1022 и 56, 24 и 40, 172 и 32, 102492 и 84, 944 и 64. Помогите срочно !!! Дам 30 баллов