Какой дорожный знак имеет самое большое число осей симметрии

Математика
Какой дорожный знак имеет самое большое число осей симметрии
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В зависимости от типа,какой он круглый,треугольной формы или квадратной.  если круглой то бесконечно много симметрий,,если квадрат то 6 осей симметрий.,  если треугольной то одна
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