Солнце зашло в 5 часов 40 минут утра, а зашло в 9 часов 15 минут вечера. ВЫчисли продол??ительность этово дня
Математика
Солнце зашло в 5 часов 40 минут утра, а зашло в 9 часов 15 минут вечера. ВЫчисли продол??ительность этово дня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем часы в минуты 1 час=60 мин 5 ч 40 мин=(5*60)мин+40 мин=300 мин+40 мин=340 мин 9 ч 15 мин(вечера)=21 ч 15 мин=(21*60)мин+15 мин=1260 мин +15 мин=1275 мин Вычислим продолжительность дня 1275 мин-340 мин=935 мин=(15*60) мин+35 мин=15 ч 35 мин Ответ:15 ч 35 мин продолжительность дня.
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