Солнце зашло в 5 часов 40 минут утра, а зашло в 9 часов 15 минут вечера. ВЫчисли продол??ительность этово дня

Математика

Солнце зашло в 5 часов 40 минут утра, а зашло в 9 часов 15 минут вечера. ВЫчисли продол??ительность этово дня

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