Что значит природные кислоты
Химия
Что значит природные кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это кислоты, встречающиеся в природе, в растениях, в организме животных, например, лимонная и молочная. Также встречаются в природе в виде глицериновых эфиров, являющихся главными составляющими растительных и животных жиров (например, пальмитиновая и олеиновая)
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