Что значит природные кислоты

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Это кислоты, встречающиеся в природе, в растениях, в организме животных, например, лимонная и молочная. Также встречаются в природе в виде глицериновых эфиров, являющихся главными составляющими растительных и животных жиров (например, пальмитиновая и олеиновая)