Что значит уступительный союз???? (хотя)

Гость: Гость:

К уступительным союзам недифференцированного (единого) значения относятся союзы хотя, хоть, пусть, пускай, а также аналог союза "правда", который обычно совмещает связующую функцию с функцией вводного слова. Эти союзы выполняют функцию самостоятельно, а также совместно с противительным союзом (т.е. союзами "а", "но", "однако", "же") в главной части уступительного предложения.