Что значит уступительный союз???? (хотя)

Русский язык
Что значит уступительный союз???? (хотя)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К уступительным союзам недифференцированного  (единого) значения относятся союзы хотя, хоть, пусть, пускай, а также аналог союза "правда", который обычно совмещает связующую функцию с функцией вводного слова. Эти союзы выполняют функцию самостоятельно, а также совместно с противительным союзом (т.е. союзами "а", "но", "однако", "же") в главной части уступительного предложения.
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