Написать мини соченение на тему мои открытья
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Написать мини соченение на тему мои открытья
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эйфелевую башню построили не эльфы . Если на уголь прыснуть козье молоко то ничего не будет . Если стать красивой будешь красивой. Если надеть очки то будешь выглядить добрее.
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