Как называется ровная или слабовсхомленное пространство земной поверхности
Окружающий мир
Как называется ровная или слабовсхомленное пространство земной поверхности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнина-это ровная поверхность земной коры
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