Абсцисса и ордината что это такое?определение

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Абсциссой - точки A называется координата этой точки на оси X’X в прямоугольной системе координат. Величина абсциссы точки A равна длине отрезка OB (см. рис. 1). Если точка B принадлежит положительной полуоси OX, то абсцисса имеет положительное значение. Если точка B принадлежит отрицательной полуоси X’O, то абсцисса имеет отрицательное значение. Если точка A лежит на оси Y’Y, то её абсцисса равна нулю. В прямоугольной системе координат ось X’X называется «осью абсцисс» . При построении графиков функций, ось абсцисс обычно используется как область определения функции. Ординатой (от лат. ordinatus - расположенный в порядке) точки A называется координата этой точки на оси Y’Y в прямоугольной системе координат. Величина ординаты точки A равна длине отрезка OC (см. рис. 1). Если точка C принадлежит положительной полуоси OY, то ордината имеет положительное значение. Если точка C принадлежит отрицательной полуоси Y’O, то ордината имеет отрицательное значение. Если точка A лежит на оси X’X, то её ордината равна нулю. В прямоугольной системе координат ось Y’Y называется «осью ординат» . При построении графиков функций, ось ординат обычно используется как область значений функции.