Чтобы для ремонта дороги доставить 96 т щебёнки,нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов,а на большой грузовой-6 рейсов . Сколько рейсов они сделают вместе,чтобы выполнить эту работу?

Математика

Чтобы для ремонта дороги доставить 96 т щебёнки,нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов,а на большой грузовой-6 рейсов . Сколько рейсов они сделают вместе,чтобы выполнить эту работу?

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