Чтобы для ремонта дороги доставить 96 т щебёнки,нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов,а на большой грузовой-6 рейсов . Сколько рейсов они сделают вместе,чтобы выполнить эту работу?

Математика
Чтобы для ремонта дороги доставить 96 т щебёнки,нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов,а на большой грузовой-6 рейсов . Сколько рейсов они сделают вместе,чтобы выполнить эту работу?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 96/12=8 ( тон за раз может перевезти маленькая машина) 2) 96/6=16 ( тонн за раз большая машина) 3) 16+8=24 ( тонны ща раз могут перевезти 2 машины одновременно ) 4) 96/24=4( рейса нужно совершить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выразите в км3: 4408824 м3 ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!
Ответить
Английский язык
Перевод Текста The taos Pueblo
Ответить
Литература
Чем похожи и чем занимаются падчерица и королева?
Ответить
Русский язык
Отзыв к рассказу Ю.Яковлева "Цветок хлеба"
Ответить
Английский язык
The shop-assistant asked a man :"What I can do for you?"
Ответить