Чтобы для ремонта дороги доставить 96 т щебёнки,нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов,а на большой грузовой-6 рейсов . Сколько рейсов они сделают вместе,чтобы выполнить эту работу?
Математика
Чтобы для ремонта дороги доставить 96 т щебёнки,нужно сделать на маленькой грузовой машине 12 рейсов,а на большой грузовой-6 рейсов . Сколько рейсов они сделают вместе,чтобы выполнить эту работу?
Ответ(ы):
Гость:
1) 96/12=8 ( тон за раз может перевезти маленькая машина) 2) 96/6=16 ( тонн за раз большая машина) 3) 16+8=24 ( тонны ща раз могут перевезти 2 машины одновременно ) 4) 96/24=4( рейса нужно совершить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Английский язык