Отзыв к рассказу Ю.Яковлева "Цветок хлеба"

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Отзыв к рассказу Ю.Яковлева "Цветок хлеба"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень заинтересованное название Цветок хлеба.. Рассказ очень трогательный до слёз. Вот именно из таких мальчишек  вырастают   сильные духом мужчин с которым не страшно жить.Жаль,что сейчас  таких очень мало...
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