Зависит ли высота подъема ртути в опыте Торричелли от толщины канала трубки; угла наклона трубки; атмосферного давления? При сооружении фонтана во Флоренции строители с удивлением обнаружили, что вода "не хочет" подниматься в...

Физика

Зависит ли высота подъема ртути в опыте Торричелли от толщины канала трубки; угла наклона трубки; атмосферного давления? При сооружении фонтана во Флоренции строители с удивлением обнаружили, что вода "не хочет" подниматься выше 34 футов (10,3 м). Это явление объяснили ученики Г. Галилея - Э. Торричелли и В. Вивиани. В чем причина такого "поведения" воды?

Автор: Гость