Зависит ли высота подъема ртути в опыте Торричелли от толщины канала трубки; угла наклона трубки; атмосферного давления? При сооружении фонтана во Флоренции строители с удивлением обнаружили, что вода "не хочет" подниматься в...
Физика
Зависит ли высота подъема ртути в опыте Торричелли от толщины канала трубки; угла наклона трубки; атмосферного давления? При сооружении фонтана во Флоренции строители с удивлением обнаружили, что вода "не хочет" подниматься выше 34 футов (10,3 м). Это явление объяснили ученики Г. Галилея - Э. Торричелли и В. Вивиани. В чем причина такого "поведения" воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p=ρgh получаем h=p/ρgТаким путем выводим что высота столбика ртути зависит только от атмосферного давления вероятно природа после 34 футов перестаёт бояться пустоты
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