Чтобы доехать на машине из дома до работы летом Коля четверть того времени которо?? требуется ему на дорогу зимой с какой средней скоростью едет Коля зимой если летом средняя скорость равна 120 километров в час
Математика
Чтобы доехать на машине из дома до работы летом Коля четверть того времени которо?? требуется ему на дорогу зимой с какой средней скоростью едет Коля зимой если летом средняя скорость равна 120 километров в час
Ответ(ы):
Гость:
Если его летняя скорость- четверть от зимней скорости, то зимняя скорость будет равна 120*4=480 км/час Ответ: 480 км/час
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