Чтобы доехать на машине из дома до работы летом Коля четверть того времени которо?? требуется ему на дорогу зимой с какой средней скоростью едет Коля зимой если летом средняя скорость равна 120 километров в час

Математика

Чтобы доехать на машине из дома до работы летом Коля четверть того времени которо?? требуется ему на дорогу зимой с какой средней скоростью едет Коля зимой если летом средняя скорость равна 120 километров в час

Автор: Гость