Чтобы напечатать рукопись объемом 240 страниц,одной машинистке нужно 40 дней а другой 30 дней. За сколько дней они могут напечатать эту рукопись работая вместе?
Математика
Чтобы напечатать рукопись объемом 240 страниц,одной машинистке нужно 40 дней а другой 30 дней. За сколько дней они могут напечатать эту рукопись работая вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:40=6 240:30=8 6+8=14 240:14=17
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
закончите предложения I never judge people by... i sometimes am unaware of... i believe that... can be really frustratiing
Физика
1.возьмите лист бумаги,прижмите его к стене и отпустите.Видно,что он моментально падает.Но если лист,прижатый к стене,потереть шерстяной тканью,то ...
Математика
С одного гектара эвкалиптового леса испаряется 10 миллионов литров воды в год.Сколько литров воды выпивает за год один эвкалипт,если на каждые 100 ...
Русский язык