Чтобы напечатать рукопись объемом 240 страниц,одной машинистке нужно 40 дней а другой 30 дней. За сколько дней они могут напечатать эту рукопись работая вместе?

Математика

Чтобы напечатать рукопись объемом 240 страниц,одной машинистке нужно 40 дней а другой 30 дней. За сколько дней они могут напечатать эту рукопись работая вместе?

Автор: Гость