Чтобы напечатать рукопись объемом 240 страниц,одной машинистке нужно 40 дней а другой 30 дней. За сколько дней они могут напечатать эту рукопись работая вместе?

Математика
Чтобы напечатать рукопись объемом 240 страниц,одной машинистке нужно 40 дней а другой 30 дней. За сколько дней они могут напечатать эту рукопись работая вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
240:40=6       240:30=8          6+8=14   240:14=17
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