Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла, надо взять 16 кг семян подсолнечника. Скол??ко кг семян нужно, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?

Математика
Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла, надо взять 16 кг семян подсолнечника. Скол??ко кг семян нужно, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
16+15=31 (кг) 2) 31*3=93 (кг) ответ 93 килограмма масла
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