Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла, надо взять 16 кг семян подсолнечника. Скол??ко кг семян нужно, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?

Математика

Чтобы получить 3 кг подсолнечного масла, надо взять 16 кг семян подсолнечника. Скол??ко кг семян нужно, чтобы получить 15 кг подсолнечного масла?

Автор: Гость