Чтобы решить уравнение,Мише потребовалось число 444 умножить на число 2.Какое уравнение решал Миша?Запиши его.

Математика

Чтобы решить уравнение,Мише потребовалось число 444 умножить на число 2.Какое уравнение решал Миша?Запиши его.

Автор: Гость