Чтобы решить уравнение,Мише потребовалось число 444 умножить на число 2.Какое уравнение решал Миша?Запиши его.

Математика
Чтобы решить уравнение,Мише потребовалось число 444 умножить на число 2.Какое уравнение решал Миша?Запиши его.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х ÷2= 444 вот какое уравнение оно лёгкое
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