Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы,купили 8 метров шелка по 932 тенге, 5 метров парчи по 1758 тенге и 7 метров атласа по 784 тенге. Сколько денег затратили на всю попкупку?
Математика
Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы,купили 8 метров шелка по 932 тенге, 5 метров парчи по 1758 тенге и 7 метров атласа по 784 тенге. Сколько денег затратили на всю попкупку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Денег затратили на всю попкупку 345
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