Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы,купили 8 метров шелка по 932 тенге, 5 метров парчи по 1758 тенге и 7 метров атласа по 784 тенге. Сколько денег затратили на всю попкупку?

Математика

Чтобы сшить костюмы для танцевальной группы,купили 8 метров шелка по 932 тенге, 5 метров парчи по 1758 тенге и 7 метров атласа по 784 тенге. Сколько денег затратили на всю попкупку?

Автор: Гость