Собственная скорость теплохода 25 километров час Расстояние между причалами 120 км если теплоход плывёт вниз по реке то это расстояние он проходит за 4 часа найдите скорость течения реки и время за которое Теплоход проходит это...

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Собственная скорость теплохода 25 километров час Расстояние между причалами 120 км если теплоход плывёт вниз по реке то это расстояние он проходит за 4 часа найдите скорость течения реки и время за которое Теплоход проходит это расстояние вверх по реке

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