Собственная скорость теплохода 25 километров час Расстояние между причалами 120 км если теплоход плывёт вниз по реке то это расстояние он проходит за 4 часа найдите скорость течения реки и время за которое Теплоход проходит это...
Математика
Собственная скорость теплохода 25 километров час Расстояние между причалами 120 км если теплоход плывёт вниз по реке то это расстояние он проходит за 4 часа найдите скорость течения реки и время за которое Теплоход проходит это расстояние вверх по реке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120+25=145 2) 145/4=36 ответ ты сам
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