Найдите предложение с однородными обстоятельствами? Подчеркнуть члены предложения? В разные времена художники писали картины на дереве, металле, шелке. Используют они картон, бумагу, но для многих живописцев любимым является ...

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В разные времена художники писали картины на дереве, металле, шелке. Писали (где?) на дереве, металле, шелке. ОДНОРОДНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА Художники (подл.) писали(сказ.) Используют они картон, бумагу, но для многих живописцев любимым является холст- ткань, туго натянутая на деревянный каркас-подрамник. Используют они Является холст Холст на подрамнике, картон или доску во время работы художник закрепляет на специальном станке-мольберте. Художник закрепляет. Не забудь отметить, как лучший ответ, пожалуйста!)))