Пайымдай мәтіні дегенумуз не???
Қазақ тiлi
Пайымдай мәтіні дегенумуз не???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пайымдау мəтіні дегеніміз- бір хабпрды пайымдап, хабарлап айтылуы
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