Исследуйте свой дом (квартиру) и запишите всё, что, на ваш взгляд, изготовлено из минералов. Подсказка: У вас на кухне есть соль? Из чего сделаны оконные стёкла? Что находится в карандаше? Помогите пожалуйста, какие примеры ...
Окружающий мир
Исследуйте свой дом (квартиру) и запишите всё, что, на ваш взгляд, изготовлено из минералов. Подсказка: У вас на кухне есть соль? Из чего сделаны оконные стёкла? Что находится в карандаше? Помогите пожалуйста, какие примеры еще кроме соли, стекла и графита можно привести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Керамическая посуда (керамика делается из глины,а глина состоит из 1 или нескольких минералов.)
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