Исследуйте свой дом (квартиру) и запишите всё, что, на ваш взгляд, изготовлено из минералов. Подсказка: У вас на кухне есть соль? Из чего сделаны оконные стёкла? Что находится в карандаше? Помогите пожалуйста, какие примеры ...

Окружающий мир

Исследуйте свой дом (квартиру) и запишите всё, что, на ваш взгляд, изготовлено из минералов. Подсказка: У вас на кухне есть соль? Из чего сделаны оконные стёкла? Что находится в карандаше? Помогите пожалуйста, какие примеры еще кроме соли, стекла и графита можно привести?

Автор: Гость