В телеигре команда "Витязи" получила 24очка,а команда "Буратина"-8 очков.Во сколько раз больше оч получила команда "Витязи"чем команда "Буратина"?
Математика
В телеигре команда "Витязи" получила 24очка,а команда "Буратина"-8 очков.Во сколько раз больше оч получила команда "Витязи"чем команда "Буратина"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Витязи-24 очка Буратина- 8 очков Вопрос во сколько- значит знак деления 24/8=3 Ответ: в 3 раза больше очков получила команда "Витязи" чем команда "Буратина"
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