Дам 20 баллов) Решите пожалуйста примеры за 6 класс 3 5/16+1/4-2 1/16= 1/8+2 3/5+2 7/8= 6 11/12-3 1/6-1 1/4= 3 7/9-1 5/18+ 3 1/2=
Математика
Дам 20 баллов) Решите пожалуйста примеры за 6 класс 3 5/16+1/4-2 1/16= 1/8+2 3/5+2 7/8= 6 11/12-3 1/6-1 1/4= 3 7/9-1 5/18+ 3 1/2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 516+416-2 116=3 816=3 12 (18+2 78)+2 35=88+2 35=3 35 6 1112-3 16-1 14=6 1112-3 212-1 312=11 612=11 12 3 79-1 518+3 12=3 1418-1 518+3 918=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Переведите на казахский язык !!! Мама С днем рождения! Желаю тебе счастья, здоров??я. Будь всегда такой веселой и доброй! Хочу чтобы папа тебя ...
Математика
На отрезки АВ отмечена тока К. Найдите длину отрезка АВ,если АК=45см, отрезок КВ кор??че отрезка АК на m см Упростите полученное выражение и вычи...