Переведите на казахский язык !!! Мама С днем рождения! Желаю тебе счастья, здоров??я. Будь всегда такой веселой и доброй! Хочу чтобы папа тебя всегда любил. Я тебя люблю!

Қазақ тiлi

Переведите на казахский язык !!! Мама С днем рождения! Желаю тебе счастья, здоров??я. Будь всегда такой веселой и доброй! Хочу чтобы папа тебя всегда любил. Я тебя люблю!

Автор: Гость