Переведите на казахский язык !!! Мама С днем рождения! Желаю тебе счастья, здоров??я. Будь всегда такой веселой и доброй! Хочу чтобы папа тебя всегда любил. Я тебя люблю!
Қазақ тiлi
Переведите на казахский язык !!! Мама С днем рождения! Желаю тебе счастья, здоров??я. Будь всегда такой веселой и доброй! Хочу чтобы папа тебя всегда любил. Я тебя люблю!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ana Twğan küniñmen! Sizderge baqıt, densawlıq tileymin. Ol ärdayım solay köñildi jäne jaqsı! Men ärqaşan seni unadı Äkem keledi. Men seni jaqsı köremin!
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