Преобразуйте произведение многочленов в многочлен стандартного вида: (a - b + c)(a - b - c)
Алгебра
Преобразуйте произведение многочленов в многочлен стандартного вида: (a - b + c)(a - b - c)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а-b+c)(a-b-c)=a(в квадрате)-аb- ac-ab+b(в квадрате)-bc+ac-bc-c(в квадрате)=a(в квадрате)-2ab+b(в квадрате)-2bc -c(в квадрате)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Математика
В телеигре команда "Витязи" получила 24очка,а команда "Буратина"-8 очков.Во сколько раз больше оч получила команда "Витязи"чем команда "Буратина"?
Информатика
2. Каково первоначальное значение перевода английского слова «компьютер»? А. Устр??йство для хранения информации; Б. электронное устройство для вып...