Преобразуйте произведение многочленов в многочлен стандартного вида: (a - b + c)(a - b - c)

Алгебра
Преобразуйте произведение многочленов в многочлен стандартного вида: (a - b + c)(a - b - c)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а-b+c)(a-b-c)=a(в квадрате)-аb- ac-ab+b(в квадрате)-bc+ac-bc-c(в квадрате)=a(в квадрате)-2ab+b(в квадрате)-2bc -c(в квадрате)
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