Упростите выражение: 74-(y+35)=26
Математика
Упростите выражение: 74-(y+35)=26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74-(у+35)=26 74-у-35=26 74-35-26=у у=13
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