Напишите небольшое сочинение "Берёзовая роща".
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Напишите небольшое сочинение "Берёзовая роща".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летом я был в деревне. Прямо возле деревни есть берёзовая роща. Там красиво, прохладно, вообщем хорошо. Там с друзьями мы играли в разные игры, например догонялки, так как там было неровно и были небольшие ямы, мы играли в прятки. Ещё иногда я и бабушка ходили туда за гребами
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