Напишите небольшое сочинение "Берёзовая роща".

Гость: Гость:

Летом я был в деревне. Прямо возле деревни есть берёзовая роща. Там красиво, прохладно, вообщем хорошо. Там с друзьями мы играли в разные игры, например догонялки, так как там было неровно и были небольшие ямы, мы играли в прятки. Ещё иногда я и бабушка ходили туда за гребами