Физкультура. 1. Что такое "Здоровый Образ Жизни". 2. Что значит "Рациональный Режим Питания"? 3. Что называют "Рациональным Режимом Двигательной Активности"? 4. Чем характеризуется здоровый досуг? Нужно ответить на эти воп...
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Физкультура. 1. Что такое "Здоровый Образ Жизни". 2. Что значит "Рациональный Режим Питания"? 3. Что называют "Рациональным Режимом Двигательной Активности"? 4. Чем характеризуется здоровый досуг? Нужно ответить на эти вопросы, по пять предложений. Спасибо большое!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здоровый образ жизни. Это когда ты каждый день вовремя встоёшь. каждый день в одно и тоже время просыпаешся и ложися спать. когда в одно и тоже время ешь. не ешь поздно. не ешь слишком много жирного рацион питания. когда правельно ешь. ешь небольшими порциями. ЕШЬ Разнообразную еду. больше нечем помочь не могу извените
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