Физкультура. 1. Что такое "Здоровый Образ Жизни". 2. Что значит "Рациональный Режим Питания"? 3. Что называют "Рациональным Режимом Двигательной Активности"? 4. Чем характеризуется здоровый досуг? Нужно ответить на эти воп...

Гость: Гость:

Здоровый образ жизни. Это когда ты каждый день вовремя встоёшь. каждый день в одно и тоже время просыпаешся и ложися спать. когда в одно и тоже время ешь. не ешь поздно. не ешь слишком много жирного рацион питания. когда правельно ешь. ешь небольшими порциями. ЕШЬ Разнообразную еду. больше нечем помочь не могу извените