Чтобы. связать. три чтобы связать три одинаковых шарфа потребуется 675 граммов шерсти сколько таких шарфов можно связать из 3 кг шерсти
Математика
Чтобы. связать. три чтобы связать три одинаковых шарфа потребуется 675 граммов шерсти сколько таких шарфов можно связать из 3 кг шерсти
Ответ(ы):
Гость:
675:3=225 г шерсти на 1 шарф 3кг=3000г 3000:225=13.33... (13 шарфов) 225*13=2925 г шерсти на 13 шарфов 3000-2925=75 г шерсти останется Ответ: из 3кг шерсти можно связать 13 шарфов,75 г шерсти останется
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