Пожалуйста помогите решить, вообще не шарю в паскале Дана таблица целых чисел от A1 до An (n -произвольная). Найти количество чисел принадлежащих отрезку x y

Информатика
Пожалуйста помогите решить, вообще не шарю в паскале Дана таблица целых чисел от A1 до An (n -произвольная). Найти количество чисел принадлежащих отрезку x y
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