В чем заключаются преимущества конкуренции

Экономика
В чем заключаются преимущества конкуренции
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) самый эффективный механизм рынка- рынок свободной или совершенной, конкуренции; 2) рыночная экономика не знает, что такое дефицит, товарный голод,очереди за товаром; 3) только здесь реально существует экономическая свобода- свобода предпринимательства; 4) рыночная система является динамичной, но не достаточно стабильной;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
моя любимая игра сочинение сочините
Ответить
Математика
Как разделить а:12=5
Ответить
Алгебра
Алгебра 9 класс помогите))!!
Ответить
Русский язык
Скажите пожалуйста пословицы о труде
Ответить
Обществознание
Вредоносное для организма вещество
Ответить