В чем заключаются преимущества конкуренции

Гость: Гость:

1) самый эффективный механизм рынка- рынок свободной или совершенной, конкуренции; 2) рыночная экономика не знает, что такое дефицит, товарный голод,очереди за товаром; 3) только здесь реально существует экономическая свобода- свобода предпринимательства; 4) рыночная система является динамичной, но не достаточно стабильной;