моя любимая игра сочинение сочините

Гость: Гость:

У каждого есть любимая игра !но у каждого она своя. Например у меня любимая игра это .... Я люблю играть в эту игру со своими друзьями. Иногда мы с друзьями играем в эту игру,иногда мы играем в игры которые любят друзья. Нам бывает очень весело. Ведь игр очень много ,а они очень веселые,особенно когда играешь с твоими лучшими друзьями.