моя любимая игра сочинение сочините

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моя любимая игра сочинение сочините
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У каждого есть любимая игра !но у каждого она своя. Например у меня любимая игра это .... Я люблю играть в эту игру со своими друзьями. Иногда мы с друзьями играем в эту игру,иногда мы играем в игры которые любят друзья. Нам бывает очень весело. Ведь игр очень много ,а они очень веселые,особенно когда играешь с твоими лучшими друзьями.
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