Скажите пожалуйста пословицы о труде

Гость: Гость:

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Без хорошего труда нет плода. Терпенье и труд все перетрут. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Упорно трудиться - будет хлеб в закромах водиться. Не умел шить золотом, так бей молотом. Сегодняшней работы назавтра не откладывай! Трудовая денежка плотно лежит, чужая ребром торчит. Кто не работает, тот не ест. Трудовая копейка до веку живет. Была б лишь охота - наладится каждая работа. Маленькое дело лучше большого безделья. От трудов своих сыт будешь, а богат не будешь. В рабочее время - язык на засов. Глаза страшатся, а руки делают. Дело мастера боится. Белые ручки чужие труды любят. Пчела трудится - для Бога свеча пригодится. Встать раньше - шагнуть дальше. Не ленись за плужком - будешь с пирожком.