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Как разделить а:12=5
Математика
Как разделить а:12=5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А : 12 = 5 а = 5 * 12 а = 60 получаем,что 60 : 12 = 5
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