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С каких пор идёт снег
Русский язык
С каких пор идёт снег
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снег начинается в декабре
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