Чугунную плиту массой 4т и объёмом 0,5м3 погружают в ртуть. Всплывет она или утонет, ??сли плотность ртути 13600кг м3? Определить архимедову силу, действующую на тело?
Физика
Чугунную плиту массой 4т и объёмом 0,5м3 погружают в ртуть. Всплывет она или утонет, ??сли плотность ртути 13600кг м3? Определить архимедову силу, действующую на тело?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано : m=4т V=0,5 м3 Р(ртути )=13600кг\м3 F-? ------------------------------- Решение : Fa=P(ртути )* g*v Fa= 13600*10*0,5=68000Па 68000Па=680кПа Будет всплывать т.к m*g<Fa =40т<680кПа
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