Чугунную плиту массой 4т и объёмом 0,5м3 погружают в ртуть. Всплывет она или утонет, ??сли плотность ртути 13600кг м3? Определить архимедову силу, действующую на тело?

Физика

Чугунную плиту массой 4т и объёмом 0,5м3 погружают в ртуть. Всплывет она или утонет, ??сли плотность ртути 13600кг м3? Определить архимедову силу, действующую на тело?

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