Чуткий человек это...сочинение пожалуйста очень нужно
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Чуткий человек это...сочинение пожалуйста очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чуткость – это умение коснуться человеческой души едва заметным движением доброго сердца, направленного в сторону души другого человека. Это трепетное, нежное и ласковое отношение к любому существу. Это потребность души и сердца, которая приводит человека к благим деяниям. Чуткий человек, как правило, является верным спутником по жизни, отличным другом, его можно назвать настоящим, незаменимым другом, каких единицы. Они очень любят людей, любят все, что их окружает и очень трепетно, заботливо ко всему относятся. Не дают разгореться ране еще больше, исцеляют ее своей любовью и непоколебимой верой в того, на кого направили лучи своей яркой и доброй души. Чуткие люди способны отогреть сердца многих, даже тех, кому начинает казаться, что это просто невозможно. Но чуткости любые барьеры по силам.
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