Cочинение на тему церкви

Гость: Гость:

Одним из самых ярчайших памятников древнерусской архитектуры является Собор Василия Блаженного. С давних времен он восхищает путешественников, туристов, да и самих москвичей. Он стал своеобразным национальным символом России. Теперь немного истории… В 50-х годах 16 века по указанию Ивана Грозного и в честь его победы над астраханским и Казанским ханством был заложен храм Святой Троицы. Через несколько лет было решено построить на месте Святой Троицы собор покрова Богородицы. Позже в стенах храма был захоронен юродивый Василий Блаженный, который и дал собору второе название. Предполагается, что авторы собора – русские зодчие Постник и Барма. Есть предание, согласно которому Иван Грозный приказал ослепить двух архитекторов собора, чтобы они больше нигде не смогли построить такой красоты сооружение. Современные же историки склоняются к версии о том, что создателем собора на самом деле один человек Иван Яковлевич Барма, прозвали его Постником, потому что он придерживался строгого поста. Сам собор – это одна композиция, состоящая из восьми столпообразных церквей, которые окружают последний - самый высокий - храм, завершенный шатром. У каждой церкви есть свое имя: церкви назывались по именам святых, в чей день происходило какое-то значимое на Руси событие. К примеру, церковь в центре носит название Покрова Богоматери – это день взятия Казани. Купола, возвышающиеся на каждой церкви имеют форму луковицы и в архитектурном плане не походили друг на друга. Каждый из куполов украшают карнизы, кокошники, окна и ниши. А общее впечатление от собора – ощущение праздника.