Даю 20 баллов. Решите: 18 log числа 7 основание корень шестой степени из 7.
Алгебра
Даю 20 баллов. Решите: 18 log числа 7 основание корень шестой степени из 7.
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