Помогите плииииз значение выражение
Математика
Помогите плииииз значение выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
213-169=44 , т.к. 13*13=169
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