Напишите полные ответы на вопросы. Когда начинаются заморозки (поздняя осень)
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Напишите полные ответы на вопросы. Когда начинаются заморозки (поздняя осень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заморозки начинаются в конце сентября.
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