Сүйінші сурау тақырыбына мәтін құрастыру
Қазақ тiлi
Сүйінші сурау тақырыбына мәтін құрастыру
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Гость:
Что за язык казахский или армянский
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