Помогите пожалуйста срочно!!!!уровнение!заранее спасибо✨
Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!!уровнение!заранее спасибо✨
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порекомендую приложение на телефон PhotoMath оно тебе поможет в решении различных примеров и уравнений))
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