Помогите пожалуйста срочно!!!!уровнение!заранее спасибо✨

Математика
Помогите пожалуйста срочно!!!!уровнение!заранее спасибо✨
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Автор: Гость
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Гость:
Порекомендую приложение на телефон PhotoMath оно тебе поможет в решении различных примеров и уравнений))
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