В одном ящике было 24.kg сливы а в другом 27 кг все сливы разложили в контейнеры под 3kg сколько контейнеров потребовалось Реши задачу разными способами
Математика
В одном ящике было 24.kg сливы а в другом 27 кг все сливы разложили в контейнеры под 3kg сколько контейнеров потребовалось Реши задачу разными способами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ: 24 кг можно разложить на 8 контейнеров по 3 кг, 27 кг можно разложить на 9 контейнеров по 3 кг, 9+8 = 17 контейнеров 2 способ: 24 кг+27 кг= 51 кг можно разложить на 17 контейнеров по 3 кг
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