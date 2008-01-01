С первой яблони собрали 40 килограмм яблок а со второй только 10 килограмм На сколько больше килограммов яблок собрали с первой яблони

Математика

С первой яблони собрали 40 килограмм яблок а со второй только 10 килограмм На сколько больше килограммов яблок собрали с первой яблони

Автор: Гость