С первой яблони собрали 40 килограмм яблок а со второй только 10 килограмм На сколько больше килограммов яблок собрали с первой яблони
Математика
С первой яблони собрали 40 килограмм яблок а со второй только 10 килограмм На сколько больше килограммов яблок собрали с первой яблони
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40-10= на 30 кг яблок больше собрали с первой яблони
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