Сравнение набегов половцев и монголо татар на русские земли

История
Сравнение набегов половцев и монголо татар на русские земли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монголо татары  нападали действенно и больно. Стоит хоть вспомнить 300 лет гнета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Популярная британская газета для школьников просит своих читателей ответить на вопрос: "Вы часто используют сеть?". Написать письмо в газету. (70-8...
Ответить
Математика
43a-36-6a+16=52 как решить
Ответить
Русский язык
Че такое существительное
Ответить
Русский язык
изменится ли смысл предложений при изменении порядка слов ? 1. Дуб заслоняет ель . Ель заслоняют дуб . 2. Мать любит дочь. Дочь любит мать. 3. Учит...
Ответить
Русский язык
Предложение со словами железо издалека камыш километр печаль обида происшествие свобода
Ответить