Сравнение набегов половцев и монголо татар на русские земли
История
Сравнение набегов половцев и монголо татар на русские земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Монголо татары нападали действенно и больно. Стоит хоть вспомнить 300 лет гнета
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Популярная британская газета для школьников просит своих читателей ответить на вопрос: "Вы часто используют сеть?". Написать письмо в газету. (70-8...
Математика
Русский язык
Русский язык
изменится ли смысл предложений при изменении порядка слов ? 1. Дуб заслоняет ель . Ель заслоняют дуб . 2. Мать любит дочь. Дочь любит мать. 3. Учит...