Предложение со словами железо издалека камыш километр печаль обида происшествие свобода

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Предложение со словами железо издалека камыш километр печаль обида происшествие свобода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Издалека видно проишествие, там камыш обидевшись на свободу распечалился и кинул в него железо.
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