РЕКА ВОЛГА 1. Где её начало? 2. Куда она вподает? 3. Какие притоки есть у неё? 4. В к??ком направлении текут их воды? 5. Какие города стоят на её берегах?
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РЕКА ВОЛГА 1. Где её начало? 2. Куда она вподает? 3. Какие притоки есть у неё? 4. В к??ком направлении текут их воды? 5. Какие города стоят на её берегах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в Осташковском районе Тверской области. 2. В Кайспийское море 3.? 4. идёт довольно ровно по направлению к югу, а затем, встречая Жигулёвские горы, делает крутой поворот к востоку и образует Самарскую Луку. Река здесь обошла главный массив и прорезала горы в той части, где лежат известняки, образовав так называемые Жигулёвские ворота. Ответ: юго-восточное направление. 5. Астрахань Волгоград Тверь Ярославль Кострома Нижний Новгород Чебоксары Казань Тольятти Самара Сызрань Саратов
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