Че такое существительное

Русский язык
Че такое существительное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто,что
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