Че такое существительное
Русский язык
Че такое существительное
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это самостоятельная часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто,что
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
изменится ли смысл предложений при изменении порядка слов ? 1. Дуб заслоняет ель . Ель заслоняют дуб . 2. Мать любит дочь. Дочь любит мать. 3. Учит...
Русский язык
Русский язык
Напишите маленькое сочинение на тему "я и обломовщина" срочно нужно,балов не жалею,помогите пожалуйста
Русский язык